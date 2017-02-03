"Двадцать разноцветных лет". В Мурманске открылась выставка работ учащихся Детской театральной школы

Яков Осетров.

Увидеть "Двадцать разноцветных лет" в филармонии. Выставка организована областным художественным музеем. Работы учеников и выпускников постановочного отделения Детской театральной школы, которая в феврале отмечает 20-летие. Графика и живопись. О театре.

Заместитель директора Мурманского областного художественного музея Ирина Костянова: "Каждый ребенок - это художник, но существует трудность - когда выходишь из возраста ребёнка, остаться художником. Так вот, когда дети работают под руководством педагогов, у них есть уникальная возможность быть свободными, мыслить самостоятельно и совершенно иными глазами взглянуть на наш окружающий мир".

Начинающие художники сами оформляют учебные спектакли, концертные программы, осваивают азы таких профессий, как гримёр, бутафор и сценограф. Конечно, выставка не может уместить разом все, что хотелось бы показать. Например, костюмы. Поэтому сейчас создаются еще две экспозиции.

Заведующий отделением "Основы художественно-постановочной работы" Детской театральной школы г. Мурманска Олег Истомин: "Хотелось бы, конечно, чтобы было представлено прикладное декоративное искусство, но мы так загорелись идеей, нам так нравится этот новый красивый зал, что с удовольствием принимаем участие. А 17 числа в театральной школе уже будет совместная выставка"