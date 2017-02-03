Сегодня Общественная палата Мурманской области нового состава провела свое первое пленарное заседание

Елена Белкина.



Работает она с 2008 года и за это время сумела создать в регионе четкий механизм общественного контроля, сформировать систему общественных советов при органах исполнительной власти и координировать их деятельность, организовать доступ социально-ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению. Сейчас интересы северян в палате представляет 41 человек.

На сегодняшнем пленарном заседании общественники избрали секретаря палаты - свою работу на этом посту продолжит Юрий Мананков, сформировали комиссии, наметили план работы на 17 год, где один из основных пунктов - экспертиза законов Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Правительство Мурманской области не принимает ни одного важного решения без консультации и экспертного решения Общественной палаты. А особое значение мы придаем рассмотрению бюджета Мурманской области, закона о бюджете, без заключения Общественной палаты — он, как вы знаете, не принимается".