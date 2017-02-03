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03.02.2017 19:05

Общественная палата Мурманской области нового состава провела свое первое пленарное заседание

Елена Белкина.


Работает она с 2008 года и за это время сумела создать в регионе четкий механизм общественного контроля, сформировать систему советов при органах исполнительной власти и координировать их деятельность, провести экспертизу всех важнейших законов Мурманской области.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Правительство Мурманской области не принимает ни одного важного решения без консультации и экспертного решения Общественной палаты. А особое значение мы придаем рассмотрению бюджета Мурманской области, закона о бюджете, без заключения Общественной палаты — он, как вы знаете, не принимается".
На заседании общественники избрали секретаря палаты - свою работу на этом посту продолжит Юрий Мананков. Кроме того сформировали комиссии, наметили план работы на 17 год. Сейчас в составе палаты 41 человек. Новый региональный закон об общественной палате внесет в её работу существенные изменения.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Сейчас в областной Думе обсуждается новая редакция закона об Общественной палате Мурманской области, которая затрагивает ключевые вопросы формирования, статуса, материального финансового обеспечения Общественной палаты".
Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Радует, что состав очень сильно обновился и пришли люди с желанием. Поэтому есть надежда, что те недостатки, которые были в предыдущем составе, будут преодолены, в первую очередь, по активности членов Общественной палаты".
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