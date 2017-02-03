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03.02.2017 17:20

В Мурманске пройдут соревнования военно-патриотических клубов

4 февраля в Мурманске состоятся соревнования «Лига ВПК» среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области. Соревнования проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2017».

В соревнованиях примут участие 109 воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области в возрасте 13-17 лет. Программа соревнований предусматривает 2 этапа: многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух» и военизированную эстафету «Тяжело в учении, легко в бою».
Организаторами соревнований выступают Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с региональным отделением ДОСААФ России Мурманской области и МБУДО г. Мурманска комплексной детско-юношеской спортивной школой №17 при поддержке межрегиональной общественной организации «Союз десантников».
Судейская бригада сформирована из сотрудников военного комиссариата Мурманской области и специалистов комплексной детско-юношеской спортивной школой №17 г.  Мурманска.
Торжественная линейка-открытие состоится 4 февраля 2017 года в 11.00 в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46).

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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