В Мурманске пройдут соревнования военно-патриотических клубов

4 февраля в Мурманске состоятся соревнования «Лига ВПК» среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области. Соревнования проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2017».

В соревнованиях примут участие 109 воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области в возрасте 13-17 лет. Программа соревнований предусматривает 2 этапа: многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух» и военизированную эстафету «Тяжело в учении, легко в бою».

Организаторами соревнований выступают Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с региональным отделением ДОСААФ России Мурманской области и МБУДО г. Мурманска комплексной детско-юношеской спортивной школой №17 при поддержке межрегиональной общественной организации «Союз десантников».

Судейская бригада сформирована из сотрудников военного комиссариата Мурманской области и специалистов комплексной детско-юношеской спортивной школой №17 г. Мурманска.

Торжественная линейка-открытие состоится 4 февраля 2017 года в 11.00 в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46).

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области