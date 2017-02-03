Член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области посетила учреждения закрытого типа в Мончегорске

Накануне член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, Мурманского регионального отделения общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Евгения Луковицкая посетила учреждения закрытого типа ОМВД России по городу Мончегорску.

В начале своего визита в Мончегорск представитель общественности проверила условия содержания в изоляторе временного содержания. Стоит отметить, что на момент визита в учреждении не было ни одного задержанного.

Сотрудники изолятора провели Евгению Луковицкую по камерам для содержания арестованных граждан. Учреждение полностью обеспечено медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Организовано трехразовое горячее питание, еду приносят в камеры. Имеются в достаточном количестве моющие, чистящие и гигиенические средства. Подследственные в свободное время могут читать книги, выходить в прогулочный дворик. Как рассказал начальник ОМВД России по г. Мончегорску Владимир Васильев, в целях улучшения условий содержания в ближайшее время планируется начать ремонтные работы в изоляторе.

Далее Евгения Луковицкая направилась в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Начальник учреждения Елена Коваленко лично провела экскурсию для гостьи по единственному такому учреждению на территории Мурманской области.

Елена Коваленко рассказала, что в учреждение по решению суда направляются несовершеннолетние правонарушители в возрасте от 7 до 18 лет на срок не более 30 суток. Выстраивая общение с подопечными, психологи и воспитатели учитывают индивидуальные особенности каждого. У большинства есть серьезные проблемы с учебой. Для того, чтобы их устранить, сотрудниками Центра организованы регулярные занятия по школьной программе, которые проводят профессиональные педагоги. Большое внимание уделяется досугу. Есть тренажерный зал, различные спортивные площадки, игровая зона. Подростки, находясь в Центре, обеспечены одеждой, гигиеническими средствами, спальными местами, а также пятиразовым питанием.

По итогам визита в учреждения закрытого типа полиции г. Мончегорска член Общественного совета отметила, что замечаний по организации работы данных учреждений у нее нет. В ближайшее время Евгения Луковицкая планирует совместно с другими членами областного Общественного совета выработать ряд предложений по взаимодействию с сотрудниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в целях профилактики правонарушений среди подростков.

Стоит отметить, что работа по общественному контролю за местами принудительного содержания органов внутренних дел Мурманской области проводится членами областного Общественного совета на постоянной основе. В ближайшее время члены совета планируют посетить изоляторы временного содержания в областном центре.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области