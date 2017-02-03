Воспитанники подготовительной группы детского сада № 49 г. Североморска побывали с экскурсией в СПСЧ № 6 и Комнате воинской и трудовой славы Управления

Специальное управление федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России взаимодействует с более 60 образовательными учреждениями ЗАТО Мурманской области, общая численность детей которых составляет более 20 500 человек. В целях популяризации профессии пожарный-спасатель, пропаганды спасательного дела и воспитания культуры пожарной безопасности, во всех специальных пожарно-спасательных частях, а так же в Комнате воинской и трудовой славы Управления регулярно проводятся Дни открытых дверей и экскурсии.

01 февраля 2017 года воспитанники подготовительной группы детского сада № 49 города Североморска пришли в гости с экскурсией в СПСЧ № 6 и Комнату воинской и трудовой славы Управления. Ребята побывали во всех помещениях подразделения, с интересом расспрашивая о том, чем же занимаются пожарные-спасатели в течение всего дня. Так же малыши посмотрели видеофильм о работе пожарных, узнали, как происходит выезд по тревоге, как содержится и обслуживается пожарная техника, посидели в кабине пожарного автомобиля. По окончании экскурсии дошколята пожелали пожарным-спасателям СПСЧ № 6 сухих рукавов.

Главное управление МЧС России по Мурманской области