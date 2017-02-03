Социальные работники проконсультировали осуждённых оленегорской колонии-поселения

Сотрудники колонии-поселения №24 организовали для осужденных встречу с представителями Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

Возможностью получить от специалистов компетентные разъяснения о правах на получение социальной поддержки по месту проживания после освобождения воспользовалось около 40 осужденных.

В ходе собрания социальные работники рассказали осужденным о деятельности Центров социального обслуживания населения, о порядке предоставления материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Учреждению были переданы наглядные информационные материалы для размещения на стендах в отрядах колонии по вопросам социального обеспечения освободившихся из исправительных учреждений.

Специалисты Центра провели также личный приём осужденных, во время которого дали квалифицированные ответы на индивидуальные вопросы по конкретным ситуациям обратившихся.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области