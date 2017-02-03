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03.02.2017 12:20

В Заполярье отметят Международный день саамов

6 февраля – Международный день саамов. В этот день по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области откроются выставки, пройдут праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия. 

Основные торжества в этом году состоятся в культурной столице саамов – селе Ловозеро.

Праздник начнется в 12 часов с торжественного шествия по улице Советская от здания администрации сельского поселения Ловозеро (ул. Советская, 26), которое завершится у Ловозерского районного национального культурного центра (ул. Советская, д.8), где под звуки саамского гимна будет поднят саамский флаг. 

В 13.30 на базе Национального культурного центра начнется заседания «круглого стола» – «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». Основные темы выступлений участников: поддержка традиционной народной культуры народов Кольского Севера, международное сотрудничество, меры поддержки предпринимательской активности среди представителей коренного народа саами.

В 16 часов Северный национальный колледж (ул. Пионерская, д. 8) откроет свои двери для всех желающих познакомиться с работой учреждения.

Завершатся праздничные мероприятия в 18 часов спектаклем «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области, который переложил на музыку произведение Павла Юрьева «Сказка о солнце». 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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