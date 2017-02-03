"Прерванный полет…". В Мурманске состоялся благотворительный концерт в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем

Артем Дашевский.

"Прерванный полет…". Благотворительный концерт в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем состоялся в областном Дворце культуры. Неравнодушные северяне организовали сбор средств для маленького мальчика. Авиакатастрофа забрала жизни его родителей - Олега и Екатерины Корзановых, артистов ансамбля им. Александрова. Ещё до начала концерта Дмитрий Акманов, руководитель ансамбля Северного флота, отметил речь не только о помощи материальной, но и о моральной поддержке.

Блиц: "Слезы на глазах, так жалко. И молодые... Это ужасно, конечно. Мы все в ужасе. Скорбим и плачем. Это трагедия. Чтобы больше такого не повторялось".

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, вместе с образцовыми коллективами Дворца культуры - "Радость", "Сполохи", "Россия" почтили память погибших, исполнив свои лучшие номера. Номера, которые, конечно, входили и в программу ансамбля имени Александрова. Со слезами на глазах зрители подпевали любимые пронзительные песни "Священная война", "Катюша", "Смуглянка", "Прощайте, скалистые горы", "Дорогой длинною". И прерванный полет как будто продлился на эти два часа.