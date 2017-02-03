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03.02.2017 11:30

В Оленегорске сотрудники ГИБДД выявляли пешеходов-нарушителей

В течение месяца сотрудниками Госавтоинспекции Оленегорского района запланирован ряд рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения пешеходами.

Первый из них прошел на днях. Инспекторы ГИБДД, пригласив представителей местных средств массовой информации, провели рейд по контролю за соблюдением требований Правил дорожного движения пешеходами.

Во время мероприятия инспекторы и журналисты в одном из районов города наблюдали за тем, как пешеходы пересекают проезжую часть. Нарушителей останавливали, сотрудники Госавтоинспекции проводили с ними профилактические беседы и объясняли, что переходить проезжую часть, не убедившись в отсутствии машин, опасно для жизни.

Кроме того, и взрослым, и юным пешеходам подчеркнули важность использования светоотражателей. Всем гражданам были розданы памятки с профилактической информацией.

Всего за время рейда было выявлено 8 фактов нарушения Правил дорожного движения пешеходами, из них 3 нарушения совершили несовершеннолетние.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)
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