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03.02.2017 11:00

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел выездное заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел в Кировске выездное заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области.

Основное внимание в ходе заседания было уделено созданию территории опережающего социально-экономического развития в Кировске. В настоящее время соответствующее постановление Правительства Российской Федерации проходит процедуру согласования.

Участники совещания рассмотрели инвестиционный проект по строительству туристско-рекреационной зоны – гостиничного комплекса коттеджного типа – в районе ул. Ботанический сад вблизи санатория-профилактория «Тирвас» (так называемое поле Умецкого) и посетили место планируемого строительства. Члены рабочей группы также обсудили возможность получения финансовой поддержки Фонда развития моногородов. Правительством Мурманской области ведется активная работа в этом направлении. 

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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