Участники ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы – сегодня гости дневного эфира «Радио России – Мурманск»

В этом году заслуженный коллектив народного творчества отметит 50-летний юбилей. Всё это время в ансамбль приходят люди совершенно разных профессий. Народная песня дает уникальную возможность оторваться от жизненной рутины, отдохнуть от бытовых проблем. Ведь не зря народная мудрость гласит – «В русской песне живёт душа русского народа». Об истории и сегодняшнем дне коллектива пойдёт речь сегодня в передаче «Север мой».

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.