Актуальные сведения о подготовке к ГИА в Мурманской области можно получить из официальных аккаунтов в социальных сетях

Министерство образования и науки Мурманской области напоминает: актуальные сведения о ходе подготовки, проведения и подведения итогов государственной итоговой аттестации (ГИА) в регионе можно найти не только на официальном сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области, но и в социальных сетях.

Так, полезные ссылки, дополнительные материалы для подготовки, а также информацию о способе участия в совершенствовании процедуры проведения ГИА в регионе можно получить в открытой группе «ГИА 51» в социальной сети «ВКонтакте» и в официальном аккаунте министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «Твиттер».

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