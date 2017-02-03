Новости УФССП России по Мурманской области

Интересный случай произошел с одним из должников, проживающим в г. Кола. Так, на исполнении в отделе судебных приставов Кольского района в отношении него находилось сводное исполнительное производство о взыскании в пользу различных взыскателей: ГУ УПФ РФ Кольского района, ГИБДД по Мурманской области и МРО УФМС суммы долга в размере более 100 тысяч рублей.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было установлено автотранспортное средство, принадлежащее должнику, которое находилось во дворе одного из домов районного центра. Судебным приставом было принято решение о наложении ареста на дорогостоящее транспортное средство и эвакуации его к месту хранения.

В дальнейшем машина была оценена и подготовлены документы на принудительную реализацию, однако к указанному времени должник «созрел» для оплаты всех своих долгов, так как не захотел расставаться с машиной. После оплаты долга арест с автотранспортного средства был снят.

Прибыв к месту хранения машины, должник с удивлением обнаружил, что она находится под снегом, так как с ноября 2016 года по середину января 2017 года в Мурманской области выпало большое количество осадков. Должник на протяжении 3-х часов освобождал транспортное средство от «снежного плена» и после окончания работы пообещал приставу больше не становиться должником.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области