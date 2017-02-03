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03.02.2017 13:00

В областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция «От всего сердца», приуроченная к Международному дню дарения книг

5 февраля в 10.00 в  Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел обслуживания дошкольников) стартует акция «От всего сердца». Она приурочена к первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая будет проходить в  Международный день дарения книг.

В дни акции, с 5 по 14 февраля, юные читатели смогут не только сделать подарок другу или члену семьи, но и оставить книгу в читальных залах библиотеки, где ее смогут взять те, кому она понравится.
Ребят также ждет литературная игра-рекомендация «Самые любимые». Всем желающим будет предложено выбрать книгу, а  на закладке написать, почему именно это произведение стоит прочитать. Участников игры ждёт сладкий приз-сюрприз.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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