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03.02.2017 10:00

К 10 годам лишения свободы осужден житель г. Мурманска за незаконный оборот наркотических средств

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым поддержано государственное обвинение в Октябрьском районном суде г. Мурманска по уголовному делу в отношении мужчины, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).

Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ РФ по Мурманской области и рассмотрено судом в особом порядке.
В судебном заседании установлено, что мурманчанин, 23 августа 2016 года, находясь у д.№12 по ул. Генерала Журбы в г. Мурманске, незаконно приобрел, помещенное неустановленным лицом в тайник вещество массой 201,1 гр., содержащее в своем составе наркотическое средство метамфетамин (первитин). Затем хранил данное наркотическое средство до задержания 23 августа 2016 сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.
Приговором суда мужчине, с учетом имевшихся ранее судимостей, назначено окончательное наказание сроком 10 лет 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


Прокуратура Мурманской области
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