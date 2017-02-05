В суд направлено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершенном преступлении

Прокуратурой Кольского района Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч.1 ст.306 УК РФ).

Установлено, что в ноябре текущего года он, не желая оплачивать ежемесячные платежи по имеющимся кредитным обязательствам, сообщил в отдел полиции Кольского района заведомо недостоверную информацию о совершении у него хищения денежных средств неустановленными лицами.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, добровольно явился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области