Полицейские Кандалакши предупреждают об опасностях активного зимнего отдыха

Согласно полицейской статистике, с начала года в Кандалакше увеличилось число травм, полученных несовершеннолетними в результате скатывания на надувных санках-ватрушках. Всего зарегистрировано 7 таких случаев (в аналогичном периоде прошлого года – ни одного).

Так, 28 января 2017 года 15-летняя девочка, жительница поселка Зеленоборский, получила серьезную травму головы при спуске с горы на ватрушке и была доставлена в медицинское учреждение.

В связи с этим, сотрудники полиции обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми. Необходимо разъяснить подросткам, что при скатывании с гор дети могут получить серьезные травмы, так как надувные санки-ватрушки имеют очень большую скорость и полное отсутствие управляемости.

Еще одна опасность такого катания на неизвестных склонах – наличие ям, бугров, кочек, деревьев или камней. Поскольку у «ватрушки» в силу ее строения скорость намного выше, чем у обычных санок, то затормозить на склонах почти нереально, к тому же есть вероятность, что она попросту перевернется. Поэтому выбирать нужно проверенные спуски, лучше всего специально оборудованные.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)