В областном центре муниципальные дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме биться за чистоту улиц Мурманска

Андрей Зайцев.

Одну из проблем сегодня создает непогода. В областном центре муниципальные дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме вести борьбу за чистоту улиц Мурманска. Количество осадков бьёт рекорды, но это достижение, вряд ли, кого-то радует. Под контролем городского "Управления дорожного хозяйства" 188 километров центральных трасс. Самые проблемные участки перекрывают, ставят временные запрещающие знаки. Взаимодействуют с ГИБДД - разыскивают владельцев припаркованных машин, которые мешают работе снегоуборочной техники.

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Эффект 50 на 50. Всё зависит от сознания водителей. Если есть сознание, то мы проводим хорошо уборку, если нет, то стараемся вокруг них объезжать и убирать, насколько это возможно".





