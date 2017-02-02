Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
02.02.2017 18:25

"Прерванный полет…" Благотворительный концерт—посвящение в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем

Артем Дашевский.

Завершается большой концерт - посвящение  "Прерванный полет…" в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем.  
В Большом зале Дворца культуры Кирова - нет свободных мест. Сотни северян сегодня пришли почтить память жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем в районе Сочи. Безвременно ушли прекрасные люди. Доктор Лиза, наши коллеги журналисты, почти весь основной состав главного ансамбля российской армии имени Александрова. 92 человека. Сегодня концерт — посвящение большая благотворительная акция. Организован сбор средств для маленького мальчика. Авиакатастрофа забрала жизни его родителей. Супруги Олег и Екатерина Корзановы артисты ансамбля - тем злополучным рейсом отправились на свои последние гастроли. Сейчас, как ещё до концерта отметил Дмитрий Акманов, руководитель ансамбля Северного флота, речь не столько о помощи материальной, сколько моральной.
Блиц: "Слезы на глазах, так жалко. И молодые... Это ужасно, конечно. Мы все в ужасе. Скорбим и плачем. Это трагедия. Чтобы больше такого не повторялось".
Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, вместе с образцовыми коллективами Дворца культуры - "Радость", "Сполохи", "Россия" - почтили память погибших. В программе только лучшие номера. Золотой фонд.
Номера, которые, конечно, входили и в программу ансамбля имени Александрова. Любимые номера. Зрители в зале, зачастую со слезами на глазах, подпевали таким знаменитым произведением как "Прощайте, скалистые горы", "Катюша", "Смуглянка", "Священная война" и многим другим.


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 64.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.