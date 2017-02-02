"Прерванный полет…" Благотворительный концерт—посвящение в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем

Артем Дашевский.

Завершается большой концерт - посвящение "Прерванный полет…" в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

В Большом зале Дворца культуры Кирова - нет свободных мест. Сотни северян сегодня пришли почтить память жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем в районе Сочи. Безвременно ушли прекрасные люди. Доктор Лиза, наши коллеги журналисты, почти весь основной состав главного ансамбля российской армии имени Александрова. 92 человека. Сегодня концерт — посвящение большая благотворительная акция. Организован сбор средств для маленького мальчика. Авиакатастрофа забрала жизни его родителей. Супруги Олег и Екатерина Корзановы артисты ансамбля - тем злополучным рейсом отправились на свои последние гастроли. Сейчас, как ещё до концерта отметил Дмитрий Акманов, руководитель ансамбля Северного флота, речь не столько о помощи материальной, сколько моральной.

Блиц: "Слезы на глазах, так жалко. И молодые... Это ужасно, конечно. Мы все в ужасе. Скорбим и плачем. Это трагедия. Чтобы больше такого не повторялось".

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, вместе с образцовыми коллективами Дворца культуры - "Радость", "Сполохи", "Россия" - почтили память погибших. В программе только лучшие номера. Золотой фонд.

Номера, которые, конечно, входили и в программу ансамбля имени Александрова. Любимые номера. Зрители в зале, зачастую со слезами на глазах, подпевали таким знаменитым произведением как "Прощайте, скалистые горы", "Катюша", "Смуглянка", "Священная война" и многим другим.





