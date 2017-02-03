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03.02.2017 16:20

Областной художественный музей приглашает на выставку традиционного праздника ремесел «День клубов»

3 февраля в 17.00 в Доме ремесел Мурманского областного художественного музея (ул. Книповича, 23а) открывается выставка «Клуб’ОК». На ней будут представлены лучшие работы членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области, созданные за последний год. Выставка организована в рамках традиционного праздника ремесел «День клубов», тема которого в этом году – «Все дело в шляпе».

Выставка «Клуб’ОК» продлится до 5 марта. В этот период состоятся Дни открытых дверей клубных объединений отдела народного искусства и ремесел областного художественного музея. Участников ждут экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства и художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарки. Подробная программа Дней открытых дверей Школы ремёсел размещена на сайте Мурманского областного художественного музея.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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