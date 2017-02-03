В Умбе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 25-летию основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов

3 февраля в 15.00 в малом зале Дома культуры Умбы (ул. Беломорская, 1а) состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.



С приветственным словом на вечере выступят представители комитета по культуре и искусству Мурманской области, администрации Терского района и Умбы, сотрудники областного краеведческого музея и представители организаций, с которыми сотрудничает музей. Творческим подарком для гостей вечера станут выступления самодеятельных коллективов Дома культуры Умбы – академического хора, Поморского хора, детского объединения «Калейдоскоп» и других артистов.



В этот же день в 14.00 в территориальном отделе истории, культуры и быта терских поморов (ул. Дзержинского, 78) состоится торжественное открытие памятной доски основателю музея поморского быта, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Людмиле Пановой.



Людмила Панова, тогда старший библиотекарь Терской районной библиотеки, стала главным инициатором создания музея в Умбе. Благодаря ее стараниям 23 февраля 1988 года на базе сельского Дома культуры поселка появился общественный краеведческий музей «Быт и промысел поморов». В 1988 году Людмила Валентиновна становится директором Дома культуры, а затем директором клуба-музея. Под ее руководством была организована первая исследовательская поездка в села Терского побережья, по итогам которой было собрано много предметов быта, одежды, утвари, а также фотографии из поморского села Кузомень. 1 декабря 1991 года музей был открыт для посетителей как отдел истории, культуры и быта терских поморов, а 4 января 1992 года общественный музей стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея, который возглавила Людмила Панова.



Сегодня музей в Умбе привлекает посетителей обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры и атмосферой поморского дома.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /