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03.02.2017 09:45

В Мурманской области началась работа по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов

Состоялось первое заседание Мурманской региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. Уполномоченным органом по координации мероприятий в этом направлении на территории Мурманской области определено региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В июле 2016 года Правительство Российской Федерации постановлением «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» утвердило новые требования к жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

До конца текущего года в Мурманской области запланировано обследование и оценка необходимости и возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей и обеспечения условий доступности. Для этих целей до конца февраля на территории области будут сформированы 30 муниципальных комиссий, в состав которых войдут представители администраций, общественных организаций инвалидов.

В случае выявления комиссией необходимости приспособления жилого помещения и общедомового имущества к потребностям инвалида – при наличии технической возможности будет разработан перечень мероприятий по обустройству. В случае отсутствия технической возможности комиссия примет решение об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома. По результатам проведенных обследований будут сформированы региональная и муниципальные программы по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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