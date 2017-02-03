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03.02.2017 09:30

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ             
ул. Героев Рыбачьего, 17, 22
09.00 – 13.00                       ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09:00 – 14:00 ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 9
                               ул. Адмирала Лобова, 31 (корп 1, 2), 33/2

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 – 16.00     ул. Генерала Щербакова, 14
                           ул. Туристов, 11а, 23а, 29а

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 16.00     пр. Кольский, 136 (корп. 4, 5)


О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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