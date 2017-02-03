В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ

ул. Героев Рыбачьего, 17, 22

09.00 – 13.00 ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 14:00 ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 9

ул. Адмирала Лобова, 31 (корп 1, 2), 33/2



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 14

ул. Туристов, 11а, 23а, 29а



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 16.00 пр. Кольский, 136 (корп. 4, 5)





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/ Администрация города Мурманска /