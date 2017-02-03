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03.02.2017 09:12

В столице Заполярья начались учебно-тренировочные сборы "Инженеры будущего: 3D технологии в образовании"

Андрей Зайцев.

Инженеры будущего начали 2-дневные учебно-тренировочные сборы в Мурманске. 3D технологии в образовании - реальность. Учителя и школьники региона осваивают передовой опыт специалистов Ассоциации 3D образования. Сканеры, принтеры и ручки, работающие в объёмном формате, могут создавать фигуры, модели, слова, формулы. Для тех, кто своё образование получил исключительно благодаря книгам, или компьютерам, немного сложно представить, как работает данная система. Но профессионалы уверяют - преимущества её неоспоримы.
Научный руководитель Ассоциации 3D образования (Санкт-Петербург) Татьяна Маштакова: "Даже если мы математические формулы будем прорисовывать 3D-ручкой, понимая объём и образ формулы, запоминая его визуально, то на экзамене достаточно только вспомнить этот образ, и формула появится самостоятельно".

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