В столице Заполярья начались учебно-тренировочные сборы "Инженеры будущего: 3D технологии в образовании"

Андрей Зайцев.

Инженеры будущего начали 2-дневные учебно-тренировочные сборы в Мурманске. 3D технологии в образовании - реальность. Учителя и школьники региона осваивают передовой опыт специалистов Ассоциации 3D образования. Сканеры, принтеры и ручки, работающие в объёмном формате, могут создавать фигуры, модели, слова, формулы. Для тех, кто своё образование получил исключительно благодаря книгам, или компьютерам, немного сложно представить, как работает данная система. Но профессионалы уверяют - преимущества её неоспоримы.

Научный руководитель Ассоциации 3D образования (Санкт-Петербург) Татьяна Маштакова: "Даже если мы математические формулы будем прорисовывать 3D-ручкой, понимая объём и образ формулы, запоминая его визуально, то на экзамене достаточно только вспомнить этот образ, и формула появится самостоятельно".



