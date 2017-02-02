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02.02.2017 18:35

Сегодня по поручению губернатора в Мурманской администрации состоялось совещание по вопросам ЖКХ

Наталия Бурдина, Андрей Зайцев.

К участию привлекли не только главу города, представителей областного правительства, но также - общественного Совета, созданного при Госжилинспекции. Эксперты обсудили реализацию в Мурманской области нацпроекта "ЖКХ и городская среда". Его задача - сделать комфортной жизнь в муниципалитетах. На эти цели для регионов в федеральном бюджете только этого года предусмотрено 20 миллиардов рублей. Программа долгосрочная. Рассчитана на пятилетку. Что касается проблем в жилищно-коммунальной сфере, то участники заседания подчеркнули - в решении этих проблем важен именно общественный контроль.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "При решении таких важных острых вопросов, которыми являются состояние жилищно-коммунальной сферы, состояние городского хозяйства. Это беспокоит людей, поэтому, это беспокоит общественность, именно поэтому это беспокоит объединенный общественный Совет".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Проблемы острые, есть определенные какие-то советы, как решать эти проблемы, у общественников. Выслушаем. Посмотрим, насколько это применимо к нашей сфере, нашему муниципалитету. Как это соотносится с законодательством. Я думаю, что сегодня мы ряд проблем новых обозначим и, наверное, наметим какие-то свои пути решения этих проблем".
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