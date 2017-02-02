Руководство областного центра и общественники побывали в жилом комплексе на улицах Декабристов и Генералова и оценили качество построенных домов

Анастасия Ярославская.

В социальные дома на улице Генералова в Мурманске сегодня вновь наведались гости - нынешний и бывший городские главы, представители ОНФ. В том же составе приезжали сюда месяц назад, ближе к концу строительства. Сегодня о нем разве что напоминает собачья будка - "Дом Печальки", видимо, символ высказываемых еще недавно претензий и замечаний. Сегодня о них разговора нет. Хотя проверка выборочная - любой тепло пункт, подъезд - без ограничений. Увиденным проверяющие остались довольны. Оценка ОНФ - на 4 с плюсом. И единогласный вердикт - аккуратно, просторно, тепло, качественно. Квартиры под ключ к заселению полностью готовы.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Да, я несколько недоволен тем, что подзадержался срок строительства, но такое в нашей жизни бывает - строительство непростой процесс. Нехорошо - задержка, но когда люди ждали по 25 лет, 3-4 месяца я думаю они готовы подождать. Самое главное, чтобы они въехали в достойное жилье - сегодня я вижу, что это жилье достойно".

Сопредседатель Мурманского регионального штаба ОНФ Лариса Круглова: "Сегодня эксперты ОНФ, которые непосредственно - у них есть и образование, и навыки работы, они сегодня оценили качество жилья, оценку дали. Наши пожелания были учтены - это тоже радует , поэтому теперь слово тем жителям которые будут проживать в этих домах. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот срок - заезда в дома, он был самым минимальным".

С надеждой на то, что замечаний не будет, представители ОНФ расширили вопрос, предложили депутату вместе заняться строительными проблемами в Зеленоборском, Кандалакше, Умбе. Где люди уже въехали в социальные новостройки и жалуются. Помощь обещана, с оговоркой, что фронтовики возьмут на себя организационную часть поездки. Не исключено, что за срыв сроков в Мурманске застройщик заплатит штраф. Предварительно сумма - 30 миллионов. Акты ввода домов на Генералова в эксплуатацию на днях подписаны. 1,5 месяца - на формальности. Заселение обещают начать в конце марта. В том, что касается в целом переселения из аварийного жилья - федеральную программу областной центр выполнил на 8 месяцев раньше срока. Готов продолжать. Средства в муниципальной казне на это предусмотрены.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Ждали, дождались, результат достигнут - это все благодаря, конечно, федеральной программе, которая у нас должна закончиться в сентябре 17 года. И муниципалитет досрочно заканчивает федеральную программу. А дальше будет реализовываться муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного аварийным уже с 12 года".