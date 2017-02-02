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02.02.2017 18:45

Помещение сдавал в аренду, о том что внутри не знал. В Ура-Губе пограничники закрыли цех по незаконной переработке краба

Елена Сивонен.

Пограничники пресекли незаконную деятельность по переработке и хранению камчатского краба. Кустарный цех в Ура-Губе - сотрудники управления ФСБ России по западному арктическому району - обнаружили в результате оперативно-разыскных мероприятий. В ангаре - два места хранения продукции, уже готовой к реализации, предположительно в столичные рестораны. В условиях полной антисанитарии - шла варка и переборка мяса краба. На месте задержали двоих работников производства. Изъяли также расфасованную продукцию, общим весом около двух тонн, рыночной стоимостью - больше двух миллионов рублей. Хозяин помещения пояснил, что сдает его в аренду. О том, что творится внутри не знает.
Блиц: "Я занимаюсь тем, что хожу в море, ловлю рыбу, также занимаюсь ягодами, что я могу взвешивать? Рыбу, ягоды. Я вообще не знаю, что там лежит".
Сейчас по данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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