От почти банкрота - к стабильному лидеру отрасли. Перспективы развития сельхозпредприятия "Тулома"

Яков Осетров.

Губернатор Марина Ковтун совершила рабочую поездку в Тулому, где посетила одноименное градообразующее предприятие - одно из крупнейших молочных хозяйств Заполярья. Глава региона оценила его сегодняшнее состояние. И обсудила перспективы развития.

Весёлое и жизнерадостное мычание, с которым телята встречают гостей "Туломы" - добрый знак. Стадо сытно накормлено, ухожено, и кажется, уже ничто не напоминает о том, что совсем недавно предприятие умирало в долговой яме. Лишь при поддержке региональных властей - удалось заключить мировое соглашение с кредиторами - о рассрочке на 19,5 лет.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Год назад предприятие было фактически банкротом, сегодня же, в результате финансовых маневров, долг "Туломы" на одну треть меньше".

Неоценим и вклад различных видов государственной поддержки. В 2016 из областного и федерального бюджетов получено 146 миллионов рублей. Одна из главных задач сегодня - повысить качество и расширить ассортимент продукции. Изменив рацион кормления, увеличили жирность молока, что позволило усилить акцент на углублённой переработке и получать продукты, реализация которых наиболее выгодна. Сливочное масло, например. Творог.

Еще один предмет гордости хозяйства - свежий 9-процентный творог. В этой ванне около 300 килограммов. Каждое утро 4 таких ёмкости собираются, и уже к обеду - распределяются и отправляются в торговую сеть.

А это - новинка молочного цеха: 20-процентные питьевые сливки. Объемы пока невелики, 100 - 200 литров в смену, но если будет спрос - будет и предложение. Натуральные продукты - сегодня в цене.

Главный технолог заведующая лабораторией ГОУСП "Тулома" Светлана Царева: "Только мы подоили коровок, и сразу же подается молочко на сепарирование, на пастеризацию, разливается, охлаждается и в продажу, поэтому свежее нет и быть не может".

Фасовщик ГОУСП "Тулома" Наталья Кропотова: "Надеюсь, что еще что-то будет. Главное, чтобы была работа у людей и продукция. Мы за свою продукцию болеем".

В безупречности продукции - глава региона убедилась лично. По словам Марины Ковтун, продукты "Туломы" вполне конкурентоспособны, и, чтобы они были доступны всем северянам - надо увеличивать объёмы производства.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Правительство Мурманской области всегда помогало этому совхозу и, безусловно, будет помогать, будет выплачивать субсидии, поскольку этот порядок поддержки - он направлен на все сельхозпредприятия, которые выпускают продукцию. Нам надо им доверять и, конечно, покупать - поддерживать местного производителя".

Позицию губернатора поддерживает и трудовой коллектив. Люди реально почувствовали - жить стало лучше.

Директор ГОУСП "Тулома" Екатерина Бугаенко: "Хорошая команда, вместе, за руки взявшись - я думаю, всё у нас будет хорошо".

Самое главное теперь - не надеяться только на субсидии и не останавливаться на достигнутом. Следующим шагом "Туломы", как считают в профильном министерстве, должно стать расширение собственной торговой сети, чтобы деньги не прокручивались в супермаркетах, а сразу же возвращались в хозяйство и расходовались на оплату кормов, топливо. Одним словом - на развитие.