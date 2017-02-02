В Заполярье стартовал киномарафон "Северный характер". В Год экологии его девиз "Кино! Весна! Природа!"

Елена Белкина.

Об особенностях V регионального фестиваля организаторы рассказали журналистам на пресс - конференции в областном Дворце культуры Кирова. В 35 муниципальных образованиях зрители смогут увидеть лучшие документальные ленты, снятые в Баренцрегионе и не только, работы, отмеченные профессиональным жюри и любителями качественного кино. Среди них и призер международного фестиваля - проект ГТРК "Мурман" "Северянки". В этом году в программу показов впервые включены и полнометражные фильмы.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Благодаря киномарафону почти 25 тысяч жителей Кольского Заполярья за эти 5 лет, придя более чем на 200 киносеансов, смогли посмотреть самые лучшие образцы и европейской, и, можно так сказать, мировой и отечественной кинодокументалистики, телевизионных программ. Ни при каких прочих обстоятельствах наши земляки никогда ни эти телевизионные программы, ни эти фильмы не посмотрели, если бы не "Северный характер".

Открывает киномарафон этого года российский фильм "О чем молчат французы" известного актера и режиссера Владимира Шевелькова с музыкой Сергея Шнурова. Петербургская команда, которая, как подчеркнул знаменитый "гардемарин", с северянами одной крови, попыталась найти нетривиальный ответ на вопрос - почему наполеоновская Франция напала на Россию. Всему виной, конечно, любовь. Сюжетная линия развивается в разных столетиях, но потом сливается в единое целое. Сказочное начало не может заретушировать основные жизненные принципы автора, отрицание лжи и сохранение доверия между людьми.

Актер, кинорежиссер Владимир Шевельков: "Когда профессионалы займут свои места, когда начнут ценить маленьких людей, когда честность будет важна, когда порядочность будет важна, когда вера не будет перерастать в злобу. У меня традиционные ценности, любовь мужчины к женщине, Петербург, петербургские артисты, моя трактовка истории и плюс это русская сказка".