"Двадцать разноцветных лет". В Мурманске открылась выставка работ учащихся мурманской Детской театральной школы

Яков Осетров.

"Двадцать разноцветных лет". В залах областного художественного музея, в здании филармонии, - выставка. Работы учеников и выпускников отделения Детской театральной школы. В феврале ей 20 лет. Графика и живопись - о таинстве театра. Авторы, овладевшие изобразительным искусством, оформляют учебные спектакли, концертные программы, осваивают азы таких профессий, как художник-гримёр, бутафор и сценограф. На выставке далеко не всё, что можно показать. Нет, например, костюмов. Но скоро этот пробел восполнят. Организаторы обещают открыть еще две экспозиции.

Заведующий отделением "Основы художественно-постановочной работы" Детской театральной школы г. Мурманска Олег Истомин: "Хотелось бы, конечно, чтобы было представлено прикладное декоративное искусство, но мы так загорелись идеей, нам так нравится этот новый красивый зал, что с удовольствием принимаем участие. А 17 числа в театральной школе уже будет совместная выставка".





