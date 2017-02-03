Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
03.02.2017 09:05

"Двадцать разноцветных лет". В Мурманске открылась выставка работ учащихся мурманской Детской театральной школы

Яков Осетров.

"Двадцать разноцветных лет". В залах областного художественного музея, в здании филармонии, - выставка. Работы учеников и выпускников отделения Детской театральной школы. В феврале ей 20 лет. Графика и живопись - о таинстве театра. Авторы, овладевшие изобразительным искусством, оформляют учебные спектакли, концертные программы, осваивают азы таких профессий, как художник-гримёр, бутафор и сценограф. На выставке далеко не всё, что можно показать. Нет, например, костюмов. Но скоро этот пробел восполнят. Организаторы обещают открыть еще две экспозиции.
Заведующий отделением "Основы художественно-постановочной работы" Детской театральной школы г. Мурманска Олег Истомин: "Хотелось бы, конечно, чтобы было представлено прикладное декоративное искусство, но мы так загорелись идеей, нам так нравится этот новый красивый зал, что с удовольствием принимаем участие. А 17 числа в театральной школе уже будет совместная выставка".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.99
Евро = 64.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.