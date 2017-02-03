Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" продолжает бить рекорды по кассовым сборам

Елена Ямаш, Алексей Котович.

"Притяжение" - фильм Федора Бондарчука продолжает бить рекорды по кассовым сборам. В Заполярье - прокат в кинозалах Апатитов, Мончегорска, города Полярные Зори, Кандалакши и Мурманска. Лента - четвертая в российской киноиндустрии, снятая в IMAX - широкоформатной кинематографической системе. Звук - от саунд-дизайнера, работавшего над "Хоббитом" и "Районом №9". При этом и зрители и творческая группа отмечают - "Притяжение" - не "пустышка" с яркими спецэффектами и экшн-сценами, а микс - зрелищности и глубокого смысла.

Актер Риналь Мухаметов: "Несмотря на весь масштаб, который вокруг и в кино, невероятное количество спецэффектов, кино невероятно простое про какие-то очень правильные и необходимые эмоции".





