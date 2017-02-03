"Вперед сквозь пургу", или "Дорога домой". Снимок заполярного фотографа признали лучшим сразу на трех престижных международных конкурсах

Любовь Дубова.

Снимок заполярного фотографа признали лучшим сразу на трех престижных международных конкурсах. Автор - Виталий Новиков. Работа - "Вперед сквозь пургу", или "Дорога домой". Фото покорило Чехию, Армению и экспертов популярного проекта "Best of Russia". Герои снимка - ловозерские олени. Сделать этот кадр фотограф задумал еще 4 года назад. Удалось только прошлой весной в День оленевода - в пятиминутный снежный заряд. Сейчас работа Виталия Новикова путешествует вместе с выставкой "Глазами северян" в Африке. И там пользуется успехом.

Фотограф, представитель фотоклуба "Мурман"Виталий Новиков: "Я был в Финляндии в ноябре. Там также проводились соревнования. - Но там как? - Там олени без рогов, там какая-то уже современная одежда, современные упряжки, как-то это уже не смотрится так интересно, зрелище не то уже".