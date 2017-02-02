Конкурсная комиссия флотского этапа Фестиваля прессы «Северный МЕДИА- АС - 2017» продолжает рассмотрение работ участников

На Северном флоте продолжается рассмотрение работ представителей средств массовой информации, представивших заявки для участия во флотском этапе Фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017». В настоящее время конкурсная комиссия рассматривает около 40 работ журналистов и представителей общественности. На участие в конкурсе поступила заявка от ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник». Эта общественная организация представила на рассмотрение документальный фильм по военной тематике.

В других представленных работах журналисты особое внимание уделили мероприятиям боевой подготовке Северного флота, перевооружению, подготовке личного состава СФ к участию в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке, а также военно-исторической работе СФ.

Оценка творчества представителей СМИ проводится по семи номинациям, таким как: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Пресс-служба Северного флота до 10 февраля будет принимать заявки на участие во флотском этапе Фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017». Флотский этап конкурса на Северном флоте проводится по 17 февраля 2017 года.

В конкурсе могут принимать участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес ps-zvo4@mil.ru. Видео- и аудиоматериалы – в виде «ссылок» для скачивания.

С условиями участия в конкурсе, а также положением о третьем Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2017» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.



Пресс-служба Северного флота