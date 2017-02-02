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02.02.2017 14:49

Губернатор Марина Ковтун поздравила спортсменов из Мурманской области Анастасию Егорову и Сергея Шимбуева с медалями Всемирной Универсиады

На XXVIII Всемирной Универсиаде, проходящей в Алматы (Казахстан), мурманская биатлонистка Анастасия Егорова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке, а мастер фристайла из Кировска Сергей Шимбуев стал обладателем серебряной медали в могуле.

Губернатор Марина Ковтун поздравила спортсменов из Мурманской области с высокими достижениями.

В поздравительных телеграммах глава региона отметила отличные спортивные навыки и волю к победе заполярных спортсменов.

«Мы испытываем гордость за мурманскую школу биатлона и кировскую школу фристайла», - говорится в телеграммах.

Марина Ковтун пожелала Анастасии Егоровой и Сергею Шимбуеву счастья, благополучия и новых спортивных побед.


Для справки:

Анастасия Егорова - мастер спорта по биатлону, тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Александра Качановского. В 2012 году на первенстве СЗФО завоевала первые места в индивидуальной гонке, cпринте и пасьюте.

Сергей Шимбуев - мастер спорта международного класса по фристайлу в дисциплине могул. Его тренирует отец – Николай Шимбуев. Серебряный призёр розыгрыша Кубка Европы по фристайлу в сезоне 2009/2010 годов, чемпион России 2012 года, неоднократный призёр первенства и чемпионатов России. На Универсиаде-2015 года стал бронзовым призёром в могуле.


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