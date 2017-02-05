В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится открытие выставки художника Юрия Николаевича Еремина «Иллюстрации саамской сказки»

Сегодня в 13:00 в холле цокольного этажа нашей библиотеки состоится открытие выставки художника Юрия Николаевича Еремина «Иллюстрации саамской сказки».

Николай Юрьевич родился 19 июля 1960 года. Учился в школе №18 города Мурманска. После окончания 8 классов поступил учиться в Ивановское художественное училище на отделение художественное оформление. С отличием закончил его. С 1980 года работает в Мурманске. В августе этого года выставлялся на областных выставках в Художественном музее.

Выставка Еремина Ю.Н. в областной детско-юношеской библиотеке приурочена кМеждународному дню саамов. Приглашаем всех желающих познакомиться с его творчеством. Посетители увидят удивительные иллюстрации «Окаменевший человек», «Остров и сейд», «Оленья сказка», «Дочь солнца», «Ночной пожар», «Чахкли», «Сказание о Гирвасозере» и другие.



Мурманская областная детско-юношеская библиотека