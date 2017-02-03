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03.02.2017 10:45

Сегодня в Кировске принудительно спустят лавину

Сегодня в период с 11.00 до 18.00 часов запланировано проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 16 и 17 (гора Юкспор) над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения в указанный период времени будет временно ограничиваться движение транспортных средств по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр. Нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ категорически запрещено! Перед проведением работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).

Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области
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