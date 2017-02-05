Хибинский центр развития бизнеса подвел итоги работы за 2016 год

В течение года центр поддержал 27 бизнес–проектов, выделил около 13 миллионов рублей в качестве финансовой поддержки, в городе появилось более 40 новых рабочих мест.

Автономная некоммерческая организация, совместно созданная администрацией Кировска Мурманской области и АО «Апатит» в 2015 году, оказывает большую консультативную помощь и юридическую поддержку начинающим и действующим предпринимателям.

Здесь проводят обучающие семинары, «круглые столы», вместе с администрацией организуют муниципальные конкурсы и помогают участвовать в региональных.

В результате победители, представители малого и среднего бизнеса, получают гранты на развитие собственного дела. В Кировске с большим успехом прошла деловая выставка «Твоя карьера», где своим опытом поделились молодые предприниматели, уже получившие гранты.

Встречи главы Кировска с предпринимательским сообществом, построенные как неформальный диалог, вызывают у начинающих и опытных бизнесменов широкий отклик.

Развитие предпринимательства в Кировске – приоритетное направление, один из основных способов ухода от монозависимости. Власти выражают заинтересованность в поддержке малого и среднего бизнеса, развитии новых объектов.

Ведь этот процесс способствует созданию рабочих мест, делает город более интересным и комфортным. Предприниматели помогают развивать разные сферы экономики города как самостоятельно, так и посредством уплаты налогов, пополняя городской бюджет.

Гранты от муниципалитета будущие бизнесмены получают на конкурсной основе. Рассчитывать на них могут не все, а те, кто готов делать что-то полезное в Кировске, кто стремится воплощать интересные идеи и привлекать единомышленников.

Есть примеры объединения нескольких предпринимателей, готовых развивать туристическую сферу. Туризм – та область, в которой видят себя сейчас многие. Она интересная и перспективная, и может быть прибыльной круглый год.

Поэтому в Кировске в последнее время открывают новые кафе, хостелы и небольшие гостиницы, частные предприятия, рассчитанные на отдых и развлечения гостей города, создают сувенирную, часто - аутентичную продукцию.



Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области