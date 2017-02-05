98 лет назад открылась первая пассажирская авиалиния

После окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских авиаперевозок. Но на разработку специальных машин нужно было время. Тогда возникла мысль использовать для этих целей сохранившиеся военные самолеты. Одним из таких «конверсионных» лайнеров стал AEG J.II. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих самолетов. Уже 5 февраля 1919 года первый «гражданский» J.II, перевозящий всего одного пассажира, начал рейсы между Берлином и Веймаром. Бипланы, обслуживающие пассажирскую авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты. «Двойки» перевозили не только пассажиров, но и почту. Самолет принадлежал авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH - DLR (Немецкое воздушное судоходство) и был первым пассажирским самолетом, вышедшим на регулярные линии в Германии. 15 апреля появился еще один рейс Берлин - Варнеминде. Позднее количество направлений увеличилось. На корпусе самолетов авиакомпании немецкого воздушного судоходства красовался логотип – взмывающий в небо журавль. В настоящее время это фирменный знак авиакомпании «Люфтганза». По примеру Компании DLR сегодняшние авиакомпании всего мира приняли за правило размещать на корпусе авиалайнеров логотип своей компании.

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