Сегодня - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. По статистике, онкологическими больными в России в 2005 году считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. человек больше по сравнению с 1995 годом. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. В среднем только 30% нуждающихся пациентов из России получают лучевую терапию. С 2009 года в нашей стране реализуется Национальная онкологическая программа, в которой до 2011 года участвовали 35 регионов, в 2012 году к ним присоединились еще 15 регионов, а до 2015 года в ней должны принять участие все регионы России. К тому же медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни. Врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака. Напомним, что 20 октября отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

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