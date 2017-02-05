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05.02.2017 14:00

В Мурманске пройдет лекция-перформанс Романа Осминкина «Вне-литературные формы бытования современной поэзии»

Приглашаем на встречу с гостем из Санкт-Петербурга - поэтом, перформером, арт-критиком, членом Союза писателей северной столицы Романом Осминкиным. 

Роман - автор книг стихов и прозы «Товарищ-вещь», «Товарищ-слово», «Тексты с внеположными задачами», «Not A Word About Politics!». Член редколлегии журнала «Транслит», участник группы «Лаборатория поэтического акционизма», идеолог и вокалист музыкального проекта «ТЕХНО-ПОЭЗИЯ». Публикуется в журналах «НЛО», «Транслит», «Крещатик», «ProjectBaltia», интернет-порталах ART1, Aroundart, Colta. 
Современная литература и особенно поэзия все чаще прибегают к разнообразным внелитературным, не книжным формам. Что остается от литературы в случае ее выхода за пределы печатного медиа? В лекции-перформансе будет показано несколько примеров таких новых форм литературного бытования как видео-поэзия, социально-сетевая поэзия, найденная поэзия, уличная поэзия. Роман расскажет, почему поэзия сегодня является скорее частью современного искусства, чем литературой в традиционном понимании.
5 февраля, 15:00, Литературная гостиная, 4 этаж.

Мурманская областная научная библиотека
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