Проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей

Постановлением Правительства Российской Федерации с 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом индексации соответственно составят:

а) пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, – 613,14 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 1103,65 руб.);

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 613,14 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 1103,65 руб.);

в) единовременное пособие при рождении ребенка – 16 350,33 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 22 890,46 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 27 795,56 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 29 430,59 руб.);

г) ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход:

за первым ребенком, – 3 065,69 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 4 291,97 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 5 211,67 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 5 518,24 руб.);

за вторым и последующими детьми, – 6 131,37 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 8 583,92 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 10 423,33 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 11 036,47 руб.);

д) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 25 892,45 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 36 249,43 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 44 017,17 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 46 606,41 руб.);

е) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 11 096,76 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 15 535,46 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 18 864,49 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 19 974,17 руб.).

Размер индексации установлен для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

/ Министерство социального развития Мурманской области /