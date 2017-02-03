В суд направлено уголовное дело по факту управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и совершившим ДТП с автомобилем ГИБДД

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направлено в Полярный районный суд уголовное дело отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Расследованием установлено, что житель с.Ура-Губа Кольского района северянин, будучи накануне за «нетрезвое вождение» лишенным права управления транспортным средством, на принадлежащем его жене автомобиле в состоянии алкогольного опьянения поехал за продуктами в пос.Видяево, где заметил дежурный автомобиль ДПС ГИББДД ОМВД по ЗАТО Видяево.

Желая избежать встречи с инспектором ГИБДД, он свернул с дороги во двор к магазину. Инспектор проследовал на служебном автомобиле за нарушителем, и преградил ему путь автомобилем. Обвиняемый начал движение задним ходом и совершил ДТП с автомобилем ГИБДД.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его вина подтверждена собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.

В настоящее время мужчина признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Санкция части статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до трех лет.

Прокуратура Мурманской области