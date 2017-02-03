«День воинской славы России». В Мурманске состоится мероприятие, посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Сегодня в 14.00 в большом зале Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «День воинской славы России», посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» и североморские кадеты. Для гостей музея прозвучат песни военных лет и советской эстрады 1950-1980-х годов в исполнении североморского народного ансамбля сольного пения «Виола», а также будет прочитана лекция, посвященная художникам-блокадникам.



/Мурманский областной художественный музей/