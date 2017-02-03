В Мурманске сотрудники ГИБДД обсудили с родителями воспитанников детского сада «Трудности перехода»

Накануне в детском саду № 118 г. Мурманска сотрудники ОБ ДПС ГИБДД совместно с педагогами дошкольного учреждения провели семейную викторину для детей и их родителей под названием «Трудности перехода». Участие в интерактивном занятии приняли ребята из старшей и подготовительной группы возраста 5-6 лет.

Этой викториной сотрудники дорожной полиции дали старт общероссийской профилактической акции «Трудности перехода» на территории Мурманской области.

Группировка дорожных знаков, пословицы и поговорки о дороге, дорожные пазлы, загадки про виды транспорта, игры на внимание, - это далеко не все задания, с которыми приходилось справляться ребятам. Детям активно помогали мамы и папы. Но и им иногда приходилось не просто – иногда чтобы ответить на вопрос, приходилось вспоминать не только теоретические знания, но и практический опыт участника дорожного движения.

Весь познавательный и творческий процесс находился под пристальным вниманием инспектора ДПС, которая комментировала игровой процесс и объясняла, на что родителям необходимо обращать внимание при изучении дорожных правил с детьми. Особый акцент был сделан на необходимость привития серьезного и ответственного отношения к дороге, развитию внимания и мышления, умению анализировать ситуации на дороге, а не механически следовать выученным правилам.

В завершение мероприятия участникам викторины были подарены светоотражатели. Кроме того, ребята в свои шкафчики для одежды положили письма-памятки для родителей, напоминающие о правилах дорожного движения и необходимости их совместного изучения на досуге.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)