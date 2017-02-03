Выпускники Мурманской области 2017 года встретились с представителями Северного государственного медицинского университета

Министерство образования и науки Мурманской области в режиме видеоконференцсвязи организовало встречу будущих выпускников школ Мурманской области и их родителей с представителями Северного государственного медицинского университета.

Представители университета рассказали о том, какие возможности для получения самых востребованных и перспективных профессий они предоставляют, об особенностях приемной кампании в организации профессионального образования. «Важно правильно выбрать необходимые для поступления предметы и хорошо подготовиться в ЕГЭ, потому что для поступления в университет баллы необходимы высокие», - отметила представитель вуза Маргарита Бобкова.

Участниками видеоконференции стали более 1000 старшеклассников из всех муниципальных районов Мурманской области. Школьники и их родители из первых уст узнали о медицинских специальностях, которые можно получить в университете, особенностях поступления по целевому набору, задали интересующие их вопросы о студенческой жизни, возможности получения места в общежитии.

В декабре на вопросы будущих абитуриентов отвечали руководители и преподаватели Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета.



Министерство образования и науки Мурманской области