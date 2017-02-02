В Кировске состоялось заседание региональной рабочей группы по моногородам

Алексей Котович.

Территории опережающего социально-экономического развития. Такой статус, первым в Мурманской области может вскоре получить Кировск. Что для этого нужно сделать и в чем плюсы?

На месте бывшего поста ГИБДД этой весной откроют сувенирную лавку. Кружки, текстиль, рыболовные снасти. Ручная работа. Автор - Ольга Хлабыстина, местные мастера. Это лишь начало. Глобальный проект - предприниматель готова инвестировать в строительство производственного цеха.

Предприниматель Ольга Хлабыстина: "Это будет производственный цех, предположительно, с шоу-румом, куда можно зайти и посмотреть - как это делается. Посмотреть производственный процесс. А может быть, что касается некоторых видов сувениров, даже попробовать сделать самостоятельно".

Стройка - на участке, так называемого, "поля Умецкого", где в течение ближайших лет появятся и несколько новых гостиничных комплексов. Туризм-то развивается!

Заместитель министра развития промышленности и предпримательства Мурманской области Татьяна Русскова: "Поток из года в год растет. Интерес к региону и к Кировско-Апатитскому району, непосредственно, растет. Поэтому требуются и новые места размещения, соответствующие требованиям мирового уровня".

На подведение инженерных коммуникаций - средства Фонда развития моногородов. Инвестор есть. Готов строить гостиничный комплекс коттеджного типа. Проект, в числе других, обсуждают на заседании рабочей группы. Центральная тема - получение Кировском статуса территории опережающего развития. Позволит улучшить инвест-климат, потенциальным резидентам предложит льготный режим налогообложения.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Это инвестор, вложивший не менее 5 миллионов, создавший не менее 20 рабочих мест или удвоивший численность, если это действующее предприятие".

Первая ласточка - уже этой весной. Стартует проект по созданию Кировского механического завода. Задача - техническая поддержка модельного ряда двигателей известного брэнда. На этих агрегатах - почти вся карьерная техника.

Глава муниципального образования г. Кировск Владимир Дядик: "Это порядка ста миллионов инвестиций, порядка 100 рабочих мест новых, чуть меньше. Очень серьезное предприятие, с достаточными собственными ресурсами".

На реализацию Территории опережающего развития средства тоже выделяет Фонд моногородов. Сейчас - самое главное успеть с заявкой. Крайний срок в этом году - 17 апреля.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Можем ли мы в этом году заявляться, и мы уверены, что эти средства освоим в полном объеме. Или мы должны этот момент отложить на следующий год и планомерно подойти к качественной подготовке заявки".

Кировская администрация уже заключила 8 соглашений с потенциальными инвесторами. И несколько компаний подтвердили готовность начать работу.