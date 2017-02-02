В Мурманске состоялся "круглый стол", посвященный реализации партийного проекта "Городская среда"

Елена Белкина.

В региональном отделении партии "Единая Россия" состоялся "круглый стол". Тема - реализация партийного проекта "Городская среда". Он направлен на повышение качества жизни людей. Партийная инициатива, которая кроме этого объединяет еще 2 проекта - "Парки малых городов" и "Местный дом культуры", подкреплена серьезным финансированием. На 72 региона страны, в число которых вошла и Мурманская область, в федеральном бюджете заложено 20 млрд рублей. Львиная доля средств пойдет на благоустройство дворовых территорий, третью часть должны получить муниципалитеты, но только на один знаковый объект каждый. В кратчайшие сроки необходимо определиться с приоритетами, чтобы эффективно потратить выделенные средства. Тем более что здесь действует принцип софинансирования и региональный бюджет тоже должен вложиться.

Секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "В федеральном бюджете заложены средства, выделенные Мурманской области на реализацию проекта "Городская среда" - 115 млн рублей - это 57%. Мы должны из регионального бюджета софинансирования — 43%, то есть порядка 102 миллионов. 218 миллионов, которые мы должны распределить между муниципалитетами, это будет межведомственная комиссия при губернаторе Мурманской области. Вот и распределят, начиная от самого большого города-героя Мурманска до самого маленького поселения, которые изъявят желание и готовы участвовать в реализации этого партийного проекта".

Так как средства муниципальным образованиям выделяются в виде субсидий, предполагается их финансовое участие в зависимости от бюджетной обеспеченности. Поэтому ключевая задача - найти деньги для софинансирования муниципальных программ. Важно также привлечь к проекту как можно больше жителей области для отбора конкретных объектов и общественного контроля за сроками и качеством работ.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Это большая задача для нас, серьезная задача и вызов. Мы понимаем, что должны показать это результаты 2017 года, и эти результаты мы должны достичь по городским пространствам и по дворам. Мы видим, что муниципальные образования Мурманской области, практически все в том или ином виде, в той или иной степени, готовы вступить и делать по городской среде, потому что наработки практически у всех были".