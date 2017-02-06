6 февраля – Международный день саамов

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с международным праздником – Днем саамов! Сегодня на территории Мурманской области проживает более полутора тысяч представителей этого народа. Его культура и традиции являются неотъемлемой частью жизни нашего региона и всей многонациональной семьи народов, проживающих в Российской Федерации.

Поддержка и развитие многовековых устоев, их органичное сочетание с реалиями XXI века – это важнейшие задачи, стоящие как перед органами власти, так и перед самими представителями коренного малочисленного народа. Работа, направленная на достижение этих целей, ведется на всех уровнях государственной власти и всего российского общества. Её результат – реализация полноценной национальной политики, направленной на поддержание мира и согласия в нашем обществе, которая включает всемерное гармоничное развитие коренных малочисленных народов Севера.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам счастья, мира и благополучия!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин