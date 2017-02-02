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02.02.2017 18:20

Полицейскими в Мурманске раскрыт уличный грабеж

По словам заявительницы, вечером возле дома по улице Свердлова, где она проживает, на нее напал неизвестный и открыто похитил сумку с деньгами и находящимся в ней различным имуществом. Ущерб, причиненный грабителем, составил более 47 тысяч рублей.

Потерпевшая описала злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что грабеж мог совершить житель поселка Никель 1981 года рождения.

Подозреваемый в совершении данного деяния сотрудниками полиции был задержан, доставлен в дежурную часть и полностью изобличен. Похищенная сумка изъята, однако похищенное имущество мужчина успел продать, деньги потратить на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемого в ограблении поместили в изолятор временного содержания. Установлено, что помимо грабежа, есть основания подозревать его в незаконном обороте наркотических средств. По данным фактам проводится проверка.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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